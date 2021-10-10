Лас-Вегас, США, 10 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Американского боксера Деонтея Уайлдера, являющегося бывшим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжелом весе, доставили в больницу после полученного им в бою с британцем Тайсоном Фьюри нокаута. Об этом 10 октября сообщает The Independent.

Wbcboxing.com Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

По информации источника, решение доставить 35-летнего американского спортсмена в медучреждение было принято для того, чтобы исключить возможные травмы, которые Уйалдер мог получить в ходе тяжелого поединка с Фьюри.

При этом во время боя американец попал в нокдаун в третьем раунде, а в четвертом дважды отправил туда же своего оппонента, однако в итоге проиграл в 11 ранде техническим нокаутом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бою, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.