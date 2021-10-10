Бурятия не смогла обеспечить себя мясом и овощами
Улан-Удэ, 10 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Бурятии в 2020 году полностью обеспечили население республики картофелем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.
Уровень самообеспечения по мясу составил 61,4%, по овощам и бахчевым культурам в целом — 56,9%, молоку — 54%.
Добавим, что в прошлом году жители региона большинство продуктов питания потребляли ниже рекомендуемых Минздравом РФ рациональных норм. Исключением стали лишь хлебные продукты.
«Среднедушевое потребление составило: по картофелю — 82 кг, овощам и продовольственным бахчевым культурам — 64, фруктам и ягодам — 36, хлебным продуктам — 114, мясу — 63, молоку — 186 кг, яйцу — 204 штуки», — добавили в службе статистики.
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