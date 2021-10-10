10 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter поведение Польши, которое приближает страну к выходу из Европейского союза.

Джейн Спай, , 13:47 — REGNUM Действия премьер-министр Польши Матеуша Моравецкий усиливают разногласия между его правительством и Брюсселем (ЕС) и подпитывают беспокойства о том, что Польша идет в направлении выхода из Европейского союза, сообщают BBC.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

7 октября Польский конституционный трибунал вынес решение о том, что один из ключевых пунктов в соглашениях Евросоюза противоречит законодательству Польши, отказавшись следовать правилу о примате права Европейского союза над национальным правом Польши.

Матеуш Моравецкий Gov.pl

Власти Франции и Германии раскритиковали Polexit, обосновав это тем, что членство в Европейском союзе основывается на полной и безусловной приверженности общим ценностям и правилам, что оно является не только моральным обязательством, но и законным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приоритет Евросоюза — защита интересов польских граждан, и при выходе будут использованы все силы против Польши.

В комментариях посоветовали Европейскому союзу переоценить свои правила и переделать свою модель, иначе он рухнет.

«Нравится вам членство в ЕС или нет, когда автоматизированные системы займут место на неквалифицированных рабочих местах (перед тем, как они перейдут на квалифицированный труд), свободное движение людей станет абсолютно неустойчивым, тогда придется передумывать в корне модель членства в ЕС», — написал @Delonix14102090.

Некоторые пользователи уверены, что Польше необходимо будет заключить торговую сделку с Великобританией, чтобы страны, вышедшие из ЕС поддерживали друга.

«Великобритании нужно предложить Польше торговую сделку и финансовые советы. Из известной статистики можно увидеть, что Польша всё ещё берет огромные деньги у ЕС, Польше нужна поддержка сейчас, чтобы она смогла самостоятельно подняться», — считает @Equkuality.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

«Хорошие новости, Великобритания должна мгновенно предложить свою поддержку и торговую сделку, в которой будет предусмотрено свободное передвижение между двумя странами, потому что они показали нам, как хорошо они работают. Польша должна быть главным союзником», — прокомментировал @SpencerHoughts.

Часть пользователей уверена, что сделка — это самая бесполезная и абсурдная идея, которая только могла прийти в голову. Они уверены, что благодаря сделке вместо британцев в Великобритании будут жить поляки, и такое соглашение станет основной нового Европейского союза.

«Замечательная идея, соединиться с Польшей. Может, вы еще Европейским союзом назовётесь? А потом мы и другие страны переманим, чтобы они присоединились» , — прокомментировал @KarlMKing2.

«Люди голосовали за Brexit, потому что «поляки занимали их рабочие места». Как эта сделка будет выглядеть для тех, кто голосовал за выход?» — поинтересовалась @Goddess1345.

Ряд комментаторов отметил, что единственный урок, которому Великобритания может научить Польшу, это то, как делать не надо.

«Единственная вещь, которую Соединенное Королевство может показать Польше, если это им нужно, так это то, что не делать, когда вышел из ЕС», — считает @AntonyOwner.

«Польша, разворачивайся. Это ужасно. У нас нет еды и топлива», — посоветовал @LordPelagius.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы считают, что Польше ни в коем случае нельзя выходить из состава ЕС, потому что страну сразу начнет контролировать Россия.

«То есть вы считаете, что Польша, контролируемая Россией лучше? Польша исторически находилась между Россией и Германией», — отметил @thenicbartlett.

Пользователи, поддерживающие выход Польши, по-разному аргументируют свою позицию. Кто-то уверен, что Евросоюз Польше не нужен, а кто-то считает, что Польша Евросоюзу мешает.

«Великобритания тоже в ЕС была, вы видели, как быстро мы из этого болота убежали?» — отметил @WarsawLloyd.

«Им, может, лучше будет без ЕС», — предположил @RoundedM.

«ЕС станет лучше без Польши и Венгрии», — считает @theferaltweets.