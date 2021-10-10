Челябинск, 10 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 скончались ещё 28 человек. Об этом 10 октября сообщает южноуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число умерших достигло 3655. Больных ковидом насчитывается 10 810 пациентов, и пока их число продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области выявили уже 101 482 носителя коронавируса. Вылечились 85 705 пациентов.