Чита, 10 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Забайкалье предъявлено обвинение директору федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Алханай». Как сообщает территориальное СУ СК РФ, мужчина задержан, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

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По данным следствия, обвиняемый, занимая должность директора национального парка, путем составления фиктивных договоров, присваивал денежные средства возглавляемого учреждения.

В частности, в 2019 году обвиняемый заключил фиктивный договор на ремонт автомобиля учреждения на сумму свыше 100 тыс. рублей. В действительности машина в ремонте не нуждалась, а выделенные деньги обвиняемый похитил. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Устанавливается сумма причиненного учреждению ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает ИА REGNUM, в конце сентября 2021 года в Забайкалье глава муниципального района «Нерчинский район» Михаил Слесаренко был заключён под стражу сроком на два месяца. Чиновника обвинили в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта по благоустройству исторического центра Нерчинска — центральной площади.

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