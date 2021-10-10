В России разработали систему распознавания лжи по звуку голоса
Москва, 10 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российские инженеры создали компьютерную систему анализа акустических параметров речи, позволяющую распознавать ложь. Об этом рассказал директор по науке компании «Фора диджитал» Максим Конобеевский газете «Известия».
Разработанная система получила название RiskControl. В основу работы новой системы легла особенность человеческого голоса, спектр частот которого зависит от эмоциональной реакции.
«Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит «да», а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе «нет». Такой эффект практически всегда говорит об обмане», — объяснил Конобеевский.
Он добавил, что анализ речи с помощью системы RiskControl проводится на основании пяти критериев, включая время задержки, длительность, громкость ответа, а также спектральный состав и соответствие спектра частот ответа его значению. Заподозрить ложь позволяет совпадение результатов анализа нескольких критериев.
Система RiskControl была испытана в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Участие в тестировании системы проводилось в добровольном режиме.
Представители ФСИН отметили перспективность возможности использования современных компьютерных технологий при работе с осуждёнными. При этом в ведомстве подчеркнули, что практическое применение подобных систем требует детального изучения и дальнейшей научной разработки.