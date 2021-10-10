Москва, 10 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российские инженеры создали компьютерную систему анализа акустических параметров речи, позволяющую распознавать ложь. Об этом рассказал директор по науке компании «Фора диджитал» Максим Конобеевский газете «Известия».

Pixabay.com Ложь вместо правды

Разработанная система получила название RiskControl. В основу работы новой системы легла особенность человеческого голоса, спектр частот которого зависит от эмоциональной реакции.

«Для нас самих было удивительно обнаружить специфический признак лжи, когда участник испытания говорит «да», а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе «нет». Такой эффект практически всегда говорит об обмане», — объяснил Конобеевский.

Он добавил, что анализ речи с помощью системы RiskControl проводится на основании пяти критериев, включая время задержки, длительность, громкость ответа, а также спектральный состав и соответствие спектра частот ответа его значению. Заподозрить ложь позволяет совпадение результатов анализа нескольких критериев.

Система RiskControl была испытана в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Участие в тестировании системы проводилось в добровольном режиме.

Представители ФСИН отметили перспективность возможности использования современных компьютерных технологий при работе с осуждёнными. При этом в ведомстве подчеркнули, что практическое применение подобных систем требует детального изучения и дальнейшей научной разработки.