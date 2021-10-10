Слюдянка, Иркутская область, 10 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Резиденция байкальского Деда Мороза может появиться в Приангарье. Во время поездки по Слюдянскому району губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с проектом по созданию семейного эколого-просветительского парка «Сказки Байкала» с круглогодичной резиденцией байкальского Деда Мороза.

Park-kuzminki.ru Дед Мороз

Проект включает дом-музей зимнего волшебника, парк эндемиков южного Прибайкалья, глэмпинги, территорию развлечений, мастерские по изготовлению сувенирной продукции.

Игорь Кобзев поддержал идею и поручил проработать вопрос ее реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прибайкальском национальном парке (ПНП) с начала 2021 года увеличилось количество туристов: за пять тёплых месяцев парк посетили более 49 тыс. жителей Иркутской области и почти 38 тыс. гостей из других регионов России (в том числе иностранцы).

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