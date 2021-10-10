Иркутск, 10 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 10 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5048 человек, причём 10 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 113 285 человек (+396 за сутки). Госпитализированы 3349 (+136 за сутки). Выздоровели 102 727 пациентов (+360 за сутки).

Ещё 452 пациента погиболи от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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