Торонто, Канада, 10 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно обыграл команду «Оттава Сенаторз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе «Торонто» голами отличились Морган Райлли (12-я, в большинстве), Ник Ритчи (26-я), шведский нападающий Пьер Энгвалл (29-я) и Джон Таварес (36-я).

Автором единственной забитой шайбы «Оттавы» стал Алекс Форментон (20-я).

Российские форвард «Торонто» Илья Михеев отдал в матче одну результативную передачу, однако из-за полученной травмы не смог доиграть встречу. Российский нападающий «Сенаторз» Егор Соколов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.