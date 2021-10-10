Горно-Алтайск, 10 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Лидерами по приросту стали Горно-Алтайск и Майминский районы, где выявлено 15 и 14 новых носителей соответственно. Также диагноз подтвердился у жителей Онгудайского, Чемальского, Шебалинского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 21 946, в том числе: 6815 — в городе Горно-Алтайске, 3261 — в Майминском районе, 3054 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за последние сутки 11 пациентов. Всего по состоянию на 10 октября коронавирус побороли 20 686 человек.