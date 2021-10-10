Красноярск, 10 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Суд в Красноярске признал местного жителя виновным в краже автобуса. Преступление произошло в конце 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МВД по Красноярскому краю.

Маршрутный автобус ПАЗ

Обратившийся в полицию мужчина заявил, что у него украли неисправный автобус ПАЗ. Подозрение пало на ранее судимого 41-летнего горожанина.

«В ходе следствия установлено, что он в ночное время отбуксировал транспортное средство в гараж, разобрал его и сдал на металлолом за 23 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

По итогам судебного процесса подсудимый приговорён к 2 годам лишения свободы условно.