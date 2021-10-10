Калуга, 10 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Два очага африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Кировском районе у деревни Якимово, а также на границе Обнинска и Жуковского района. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию председателя комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Сергея Соколовского.

Иллюстрация комитета ветеринарии при правительстве Калужской области АЧС

По его словам, очагами АЧС признаны обнинское садоводческое некоммерческое товарищество «Электрон» и кировский свинокомплекс ООО «Рассвет плюс Юг». Впервые на территории Калужской области африканская чума свиней вызвала падёж скота на крупном животноводческом предприятии, что неизбежно приведет к значительному экономическому ущербу.

«В угрожаемые зоны в общей сложности попали 80 населенных пунктов Боровского, Жуковского Кировского, Барятинского, Спас-Деменского районов и Обнинска, расположенные на расстоянии от 5 до 15 км от выявленных очагов. На данный момент на их территории проводится комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством. До снятия карантина под запретом находится реализация свиней и свинины непромышленного изготовления», — отметил Сергей Соколовский.