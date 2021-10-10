Чикаго, США, 10 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» нанес поражение с разгромным счётом команде «Миннесота Уайлд» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky «Чикаго Блекхокс»

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

У «Чикаго» забитыми голами отличились финский форвард Хенрик Боргстрём (13-я минута), Алекс Дебринкэт (16-я), Райан Карпентер (29-я, в большинстве) и оформивший в матче дубль Джонатан Тэйвз (37-я и 47-я, обе в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Миннесоты» стал Райан Хартман (3-я).

Российские форвард и защитник «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.