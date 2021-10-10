Оттава, 10 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Франко-канадский режиссёр Дени Вильнёв выразил желание перезапустить серию фильмов о вымышленном агенте Джеймсе Бонде. Об этом режиссёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Режиссёр рассказал, что является большим поклонником актёра Дэниэла Крейга, который исполнил роль «агента 007» в последних пяти фильмах бондианы. Вильнёв отметил, что Крейгу лучше всех удалось воплотить этот образ.

«Я очень хотел бы однажды снять фильм о Джеймсе Бонде. Это персонаж, с которым я знаком с детства, я очень привязан к Бонду. Конечно, будет очень сложно перезапустить серию после того, что сделал Даниэл [Крейг]… Но это стало бы для меня большой кинематографической радостью», — добавил режиссёр.

Показ двадцать пятого из серии фильмов о Джеймсе Бонде «Не время умирать» начался в России 30 сентября. Актёр Дэниэл Крейг заявил, что этот фильм стал для него последней работой над образом «агента 007».