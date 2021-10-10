Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай получили доступ к американским военным технологиям, в частности к боевым вертолётам «Апач», которые были брошены в Афганистане после вывода американских войск. Об этом Трамп заявил на митинге своих сторонников в Айове.

«У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — сказал Трамп.

Он отметил, что американские военные при выходе из Афганистана сломали несколько старых вертолетов, «но не самые новые», и теперь эти «самые новые» якобы попали в руки «наших врагов» (то есть России и Китая).

Ранее Трамп утверждал, что США броили в Афганистане военного имущества на $83 млрд. Также Трамп уже предполагал, что Россия и Китай получат образцы брошенной в Афганистане американской военной техники.