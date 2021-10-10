Сан-Хосе, США, 10 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» нанес поражение с разгромным «сухим» счётом команде «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:0.

В составе «Шаркс» голы забили Джонатан Дален (2-я минута), Кевин Лабанк (7-я, в большинстве), шведский нападающий Вильям Эклунд (24-я) и Брент Бёрнс (50-я).

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.