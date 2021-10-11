Крушение самолёта с парашютистами в Татарии — трансляция
В Татарии сегодня, 10 октября, потерпел крушение самолёт L-410 с двумя десятками парашютистов на борту. Судно упало в районе в районе Мензелинска.
По предварительным данным, 16 человек погибли. Всего на борту было 23 человека, включая двух членов экипажа. Семерым удалось выжить, их госпитализировали.
Судя по техническим и эксплуатационным характеристикам самолета Л-410, обнародованным на сайте аэроклуба, причиной происшествия мог стать перегруз. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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В 9:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолёта в Мензелинском МР. Предварительно на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту — МЧС.
Самолет L-410 потерпел крушение в районе города Мензелинска в Татарии. Он исчез с радаров и перестал выходить на связь;
Цитата канала truekpru.
Девятнадцать человек погибли и трое пострадали при падении самолёта L-410 в Татарии, сообщает ТАСС. Также отмечается, что он упал сразу после взлёта.
Самолет L-410 с парашютистами из Мензелинска совершил жесткую посадку через несколько минут после взлёта.
Один из парашютистов смог выбраться из самолёта сам, других вытаскивали очевидцы.
Спасатели публикуют первое фото потерпевшего крушение самолета. При падении его разорвало пополам.
Цитата канала tv360.
Очевидцы сообщают, что после жесткой посадки в шести километрах от Мензелинска воздушное судно загорелось.
Причины случившегося не установлены.
Очевидцы рассказали, что самолет перед падением летел низко над землей. На месте работают экстренные службы и скорые. Отмечается, что машина рухнула возле базы РЭС.
Самолёт летел низко над деревьями, его нос был задран, а хвост опущен вниз. Затем воздушное судно стало разворачиваться над болотами, ещё сильнее снижаться и в итоге упало, сообщают очевидцы. При ударе об землю самолёт разорвало пополам.
Цитата телеграм-канала «Говорит Москва».
Отказ техники, по предварительным данным, спровоцировал крушение самолета L-410 в Татарии — источник Интерфакса.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что самолет использовали с 1987 года.
В календаре прыжков на сайте Мензелинского аэроклуба 10 октября 2021 обозначены два мероприятия: «День вашего прыжка» и «УТС спортсменов-парашютистов (БУГИ)».
Пилоты разбившегося в Татарии самолета L-410, по предварительной информации, погибли, сообщил «Интерфаксу» источник в авиаотрасли. Самолет, по его данным, принадлежал Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
МЧС сообщает, что семерых выживших удалось извлечь из-под обломков самолета. Их госпитализируют. По уточненным данным, на борту находилось 23 человека.
По последним данным, в результате крушения L-410 в Татарии погибли 16 человек. Всего на борту находились 2 члена экипажа и 21 парашютист.
По предварительным данным, как минимум семь пассажиров самолета выжили. Воможно, выживших больше — из-за того, что самолет сильно помят, до всех пока не могут добраться. На борту находились 23 человек, большинство из них парашютисты местного аэроклуба.
Аэроклуб оказывает платные услуги:
Спасатели продолжают работу на месте катастрофы.
Рустам Минниханов проинформирован о катастрофе в Мензелинске. По предварительным данным, в крушении погибли 16 человек. Среди них два пилота. Президент Татарии выразил соболезнования близким погибших.
На борту разбившегося в Татарии самолета L-410 находились 23 человека. 16 из них погибли.
Об этом: МЧС РФ: при крушении самолета L-410 в Татарии погибли 16 человек
«Мы гарантируем высокую квалификацию каждого работника аэродрома. Ответственность и профессионализм наших инструкторов — одни из тех главных китов на которых держится безопасность нашего аэродрома. Мы гарантируем максимальную безопасность в небе при соблюдении всех правил аэродрома».
Цитата с сайта Мензелинского аэроклуба.
Следователи организовали проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарии.
При крушении самолета погибли 15 человек, среди которых два пилота— сообщает источник kp.ru.
В минздраве Татарии рассказали о состоянии семи пострадавших в крушении. Все выжившие госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ. Один из раненных находится в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о его транспортировке в больницу Набережных Челнов.
Начальник мензелинского аэроклуба Сергей Филатов сообщил «Говорит Москва», что у него пока нет точной информации о погибших.
Оба пилота самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарии, погибли.
МЧС сообщает, что семерых счастливчиков удалось вытащить из-под завалов. Причину крушения уже назвали — самолёт не успел подняться на нужную высоту. По техническим характеристикам Л-410 количество пассажиров допускается 19. Перегруз?
Заслуженный пилот России Юрий Сытник проанализировал полет L-410. Самолет летел с задранным носом и опущенным хвостом. Это, по его словам, может указывать на возможную причину случившегося. И она не в самолете.
«Самолет попал во второй режим — это неуправляемое снижение самолета. Он потерял скорость и попал во второй режим. И там все происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа», — заявил Сытник.
Цитата канала tv360.
Парашютист Дмитрий Дербышев стал одним из выживших при крушении самолета Л-410. Говорит, что самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции.
Президент Татарии Рустам Минниханов вылетел к месту крушения самолета в Мензелинский район.
Причиной крушения самолета в Татарии мог стать отказ техники, из-за которой пилот попытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался слишком сильным — «Интерфакс».
Список находившихся на борту самолёта L-410, который разбился в Татарии.
Экипаж:
1. КВС Михаил Беляев — погиб
2. Пилот Александр Зыков — погиб
Парашютисты:
1. Дмитрий Дербышев
2. Владимир Зеленин
3. Ольга Миниева
4. Вячеслав Пискунов
5. Павел Музыченко
6. Денис Яковлев
7. Динар Давлетгареев
8. Вадим Фахрутдинов
9. Андрей Тимофеев
10. Равиль Шарафутдинов
11. Александр Ерёмин
12. Виктория Соловьева
13. Дмитрий Филинов
14.Денис Прохоров
15. Сергей Кузенко
16. Ксения Смигуллина
17. Олег Кублицкий
18. Ильнар Гайфуллин
19. Игорь Алексеев
20. Александр Цывинский
Цитата канала «112».
Жёсткая посадка самолёта L-410 в Татарии. Что известно к этому часу:
Цитат RT.
Число погибших при жесткой посадке самолета в Татарии увеличилось до 11, сообщили в ГУ МЧС.
Очевидица (её зовут Оксана) рассказала о том, как падал самолёт L-410: «Я начала фотографировать: самолёт низко, мне интересно, я начала фотографировать. А муж говорит: он падает!«
Они с мужем проезжали мимо заправки и увидели, как над землёй низко летит какой-то борт. Тогда семья развернулась и поехала в ту сторону. Дальше они увидели дымящийся самолёт и то, как он упал на землю. Оксана была одной из первых пяти свидетелей падения борта. Женщина позвонила в скорую.
Цитата канала breakingmash.
Рядом с местом крушения расположена база, где изготавливают бревна. Сейчас краны убирают их. «Погибших всех уже вытащили. Взлетная полоса в 5−6 километрах отсюда», — пояснил очевидец.
Воздушное судно L-410 предназначено для эксплуатации в непригодных условиях — на травяных, грунтовых, снежных площадках, а также на аэродромах, где есть короткие полосы.
Для Мензелинского аэроклуба это не первая трагедия. В 2018 году у них погибли два парашютиста после жесткого приземления. При этом оба мужчины имели большой опыт.
Цитата ren.tv.
Следственный комитет проверяет версию перегруза. Судя по документации, максимальная загрузка L-410 — 19 пассажиров, но сегодня в самолете был 21 пассажир. По летному руководству, если в самолете летят парашютисты, то его загрузка еще меньше.
На это обстоятельство редакция ИА REGNUM обратила внимание в первую очередь.
Число погибших при крушении самолёта в Татарии увеличилось до 15 — МЧС.
По предварительным данным, к авиакатастрофе привел отказ двигателя и перегруз воздушного судна — самолет при падении развалился напополам и загорелся, огонь удалось быстро потушить.
Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии. Цитата из видео.
Глава ДОСААФ рассказал об исправности разбившегося в Татарии самолёта. Экипаж судна был опытный. Об этом сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»генерал-полковник Александр Колмаков.
«Да, комиссия туда вылетела, разбирается. До результатов разбора комиссии воздержимся от каких-либо комментариев. Там были опытные пилоты, конкретно какие были персоналии, сейчас комиссия техническая выясняет».
Председатель ДОСААФ России отметил, что ранее «никаких проблем с техникой не было». По его словам, про причины трагедии говорить пока преждевременно.
По горячим следам, сайт kp.ru попросил прокомментировать произошедшее ЧП заслуженного летчика СССР, экс-заместителя министра гражданской авиации СССР Олега Смирнова:
«Сейчас очень мало исходных данных о причинах катастрофы. Можно определенно сказать лишь, что в двух предыдущих катастрофах с L-410 в этом году сам самолет был не при чем. Там были неправильные действия экипаж и изъяны в организации подготовки пилотов к выполнению полетов в сложных условиях. Пока мы располагаем информацией, что вынужденная посадка произошла вскоре после взлета. Это может быть по причине отказа обоих двигателей. Как правило, это свидетельствует о проблемах с качеством авиатоплива или его отсутствием, забыли заправить — были и такие случаи».
По факту жёсткой посадки СК начал проверку. Следователи и криминалисты уже выехали на место.
Военный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна» после жесткой посадки самолета L-410 в Татарии. Дело возбуждено по ч.3 ст 263.
На борту были 21 пассажир и два члена экипажа. По предварительным данным, выжили семь человек.
Пилоты упавшего в Татарии самолёта были опытными. Об этом RT рассказал начальник Мензелинского филиала ЦАК РТ ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.
«Очень большой [налёт]. Свыше десяти тысяч часов у каждого», — сказал он. Нурмехаметов добавил, что более подробная информация о катастрофе станет известна позже.
По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, в том числе оба пилота.
Уточняют, что на борту было 22 человека. Ещё один человек оказался на месте крушения раньше спасателей, поэтому его приняли за седьмого выжившего пассажира. Спаслись пока только шестеро.
На разбившемся в Татарии самолёте было несколько парашютистов-новичков. Это должен был быть их первый прыжок.
Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал«Подъёму», что сам готовил людей к аварийному покиданию самолёта, а оба пилоты были опытными и надёжными, поэтому причиной ЧП считает отказ техники.
«Были те, кто прыгал первый раз за деньги. По-моему, четверо. Я список пассажиров видел мельком — своих смотрел. У нас образцовый аэроклуб. Все пилоты опытные. Они либо военные в прошлом, либо вот Саша Зыков был пилотом гражданской авиации, раньше летал на больших самолётах, просто он из этого города, поэтому он здесь. А Беляев — бывший военный.
Это отказ техники, однозначно. Я сам регулярно провожу тренажи по аварийному покиданию: если бы высота была выше 500 м, люди бы покинули воздушное судно. Значит, произошло всё на взлёте. Два двигателя отказать враз не могут. Может, птица попала. Если, например, попали в гусей (это 4 кг мяса), то гусь просто самолёт уронит».
Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелинске на время расследования причин крушения самолета, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Пилоты упавшего под Мензелинском самолета имели тысячи часов налета. 60-летний КВС Михаил Беляев и 61-летний пилот Александр Зыков имели десятки тысяч часов налета. Оба они погибли. Об этом рассказал начальник Мензелинского филиала ЦАК РТ ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.
По поручению Рустама Минниханова правительство Татарии сформировало комиссию по ликвидации последствий крушения самолета. Её возглавил премьер-министр Алексей Песошин.
Комиссия ведет работу по ликвидации последствий крушения самолета L-410, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим и начала работу по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.
Список погибших при крушении самолета L 410 в Татарстане 10 октября 2021:
Среди выживших числятся:
Цитата канала truekpru.
Рустам Минниханов прибыл на место крушение самолета с парашютистами в Мензелинском районе. По окончательным данным, в катастрофе погибли 16 человек. 6 человек госпитализированы. Один находится в крайне тяжелом состоянии.
По уточненной информации, в Татарии при крушении самолёта с парашютистами шесть человек спасено, 16 извлечены без признаков жизни.
На базе Главного управления МЧС России по РТ открыт телефон горячей линии 8-(843)288−45−63. По уточненной информации, на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа.
Видео с места крушения — телеграм-канал МЧС РФ.
11 октября в Татарии объявлено днём траура по жертвам авиакатастрофы в Мензелинске. Об этом сообщил президент Рустам Минниханов во время совещания оперативного штаба.
Причиной крушения L-410 в Татарии мог стать отказ одного из двигателей. Об этом сообщают власти региона.
Потерпевший крушение в Татарии самолет уходил от домов, перед падением задел автомобиль — Минниханов.
За последнее время это уже третье ЧП с самолетом данной модели. 12 сентября 2021 года L-410 совершил жёсткую посадку и полностью разрушился в Иркутской области. Погибли 12 человек из 16.
L-410 сейчас не имеет альтернатив для региональных перевозок, но при этом его безопасность вызывает вопросы. Модель чешского самолёта уже очень не новая — его серийно выпускают уже 50 лет, с 1981 года. Всего было выпущено 1104 самолёта. А из-за различных лётных происшествий было утеряно 134 самолёта. Грубо говоря, каждый десятый самолёт этой модели разбился или сильно пострадал.
19 июня 2021 года в Кемеровской области из-за отказа двигателя L-410 совершил жёсткую посадку и разбился. Погибли 15 человек из 19.
Сейчас в России в коммерческой эксплуатации находятся 33 самолёта, зачастую обеспечивая безальтернативное транспортное сообщение удаленных населённых пунктов. Но из-за отсутствия каких-либо альтернатив в отечественном авиапроме, импортозамещение заключается в локализации производства L-410 на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге с 2016 года.
Поэтому основой будущего развития Дальнего Востока и крайнего севера станет всё тот же порядком устаревший L-410. Причём чешский производитель Aircraft Industries (на 49% принадлежит российской УГМК) с 2018 года выпускает новую версию самолёта с увеличенной на 400 кг грузоподъёмностью. Но Россия довольствуется лицензией на старую модель.
Цитата inkazanischa.
Обломки самолёта L-410, который разбился вместе с парашютистами в Татарии. Фото МЧС.
Разбившийся L-410 был одним из двух самолетов, выделенных аэроклубу Минобороны России. Помимо этого, клуб использует самолет Ан-28. Стоимость прыжка начинается от 9000 рублей. Полеты проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям.
Семьям погибших помогут материально, а также при доставке тел и похоронах.
Спасатели завершили работы на месте крушения L-410 под Мензелинском.
Официальный комментарии МЧС по Татарии.
На данный момент спасатели завершили работы по извлечению людей из салона рухнувшего самолёта.
Рустам Минниханов о крушении самолета: «На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал. И попросили вынужденную посадку. Полет длился недолго. Впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку, но высота не позволила. Там, где мы стоим, стояла «Газель», крылом задели и летательный аппарат перевернулся. И случилась трагедия. Все».
В крушении самолета в Татарии погиб глава конгресс-бюро Башкирии: Павел Музыченко ровно год назад вступил на свою должность, переехав в Уфу из Санкт-Петербурга. А сегодня, 10 октября, он оказался среди парашютистов в рухнувшем самолете L-410 в Мензелинске.
Цитата truekpru.
Версии крушения самолета в Татарии: борт был перегружен, отказал левый двигатель. Компетентный источник рассказал подробности о потерпевшем крушение самолете L-410:
«Одной из возможных причин крушения самолета в Татарии 10 октября 2021 года мог стать перегруз. Самолет рассчитан на 19 человек, на его борту 10 октября находилось 22 человека, включая двух пилотов. Из-за этого судну могло не хватить мощности для набора высоты».
Инсайдер также сообщил, что самолет выполнял четвертый рейс за утро. Через несколько минут после взлета, по заявленной ДОСААФ информации, произошел отказ левого двигателя. А при развороте обратно на аэродром самолет зацепил крылом кромку деревьев.
Цитата канала truekpru.
Руководитель парашютного клуба Сергей Филатов рассказал, что самолет рухнул практически сразу после взлёта. Основная версия крушения — проблемы с двигателем.
Глава Татарии Рустам Минниханов прибыл в БСМП Набережных Челнов, куда доставлены пострадавшие к авиакатастрофе парашютисты.
Руководитель парашютной службы Сергей Филатов прокомментировал крушение самолета L-410 в Мензелинске. По его словам, ошибки пилотов быть не могло, поскольку за штуравалом сидели опытные пилоты с огромным числом налета.
На вопрос: «Почему же никто из находившихся в самолете парашютистов не выпрыгнул?» Сергей Филатов ответил, что времени на спасение практически не было:
«Крушение произошло почти сразу после взлета. Буквально через несколько минут. Была очень маленькая высота. Никто из людей не то чтобы парашют раскрыть не успел, даже выйти из самолета времени не было».
Цитата truekpru.
По предварительным данным, в двигатель самолета, рухнувшего вместе с парашютистами в Татарии, попала птица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пятеро пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском находятся в реанимации БСМП Набережных Челнов. Четверых в скором времени планируют перевести в обычные палаты. Среди них — жители Уфы и Ульяновска, прилетевшие в Татарию для совершения прыжка с парашютом.
Основной вид травм находившихся в самолете — переломы.
На борту рухнувшего под Мензелинском самолета находились жители семи регионов России:
Цитата inkazanischa.
Глава Татарии Рустам Минниханов побывал в палатах БСМП Набережных Челнов, где находятся выжившие в катастрофе парашютисты. Руководителю республики рассказали о состоянии пациентов, о травмах, полученных ими во время трагедии. Он пообщался с пострадавшими.
Также в БСМП прибыли казанские врачи. «В принципе, первую помощь здесь уже оказали местные хирурги. Всё сделано квалифицированно. Мы сейчас определяем дальнейшую практику», — рассказал один из них Рустаму Минниханову.
Указ главы Татарии Рустама Минниханова в связи с авиакатастрофой, в которой погибли парашютисты.
Известие о крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарии стало поводом для тысяч комментариев в интернете. Люди скорбят по 15 погибшим и сокрушаются по поводу участившихся трагедий в небе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
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Аэроклуб, которому принадлежал разбившийся в Татарии самолет, три года назад проходил по громкому делу. 19 мая 2018 года двое опытных спортсменов — 48-летний Олег Щелканов и 34-летний Рушан Сибгатуллин — погибли на территории мензелинского аэроклуба.
На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», видно, как парашютисты прыгают в пропасть. По каким-то причинам они отклонились от своих траекторий и столкнулись в воздухе. После этого в аэроклуб зачастили сотрудники в погонах.
Выяснялось, насколько выполняются требования безопасности, проверялись системы организации парашютных прыжков и соблюдение техники безопасности. По всей видимости, никаких серьезных нарушений не нашли — аэроклуб продолжил свою работу. А спустя 3 года после случившегося произошла трагедия, жертвами которой стали 16 человек.
Цитата кагала truekpru.
В ДОСААФ России заявили, что, по предварительной информации, причиной крушения L-410 в Татарстане стала техническая поломка.
Родственники погибшего при жесткой посадке самолета в Мензелинске пилота Михаила Беляева рассказали, что для него его работа была смыслом жизни.
Цитата канала chelnytv.
В связи с крушением самолёта с парашютистами в Татарии рабочая группа МЧС России с врио министра МЧСРФ Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда Центроспасс.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске, где рухнул самолёт с парашютистами:
«От имени всех, кто живет в Приволжском федеральном округе, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета Л-410, потерпевшего сегодня крушение в Мензелинске.
Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим» .
В Республиканскую клиническую больницу доставили пострадавшего в авиакатастрофе в Мензелинске. Он в сознании, состояние оценивается как крайней степени тяжести, об этом агентству сообщили в пресс-службе РКБ.
Мужчине 38 лет, у него множественные переломы. Это единственный из пострадавших, кого отправили в Казань, остальные пятеро находятся в БСМП Набережных Челнов.
«Сейчас еще очень популярны все эти частные аэроклубы, которые за небольшие деньги предлагают покататься на самолете, или прыгнуть с парашютом, или посидеть за штурвалом. Вопрос только, почему нет нормальных проверок самолетов, на всём экономят, и из-за этого гибнут люди!» — возмущается Карина Мальцева.
О состоянии пострадавших во время крушения самолета в Мензелинске парашютистов рассказал главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев.
«Первый пациент поступил в 11:25 в приемный покой больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. В общей сложности к нам поступили пять человек. В возрасте от 30 до 50 лет», — отметил доктор.
Всех поступивших пациентов обследовали, сейчас все они находятся в реанимации БСМП.
«По характеру травм, это преимущественно переломы костной ткани, ушибы легких, пневмотораксы — попадание воздуха в плевральную полость. Состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное, ни один пациент не находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказал руководитель медучреждения.
Главврач подчеркнул, что в клинике есть все необходимые методы лечения и диагностики, которые требуются пострадавшим.
Разбившийся в Татарии самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов.
Подробности в материале: Разбившийся в Татарии самолет не был зарегистрирован в госреестре
По факту крушения самолета L-410 в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает 10 октября Следственный комитет Российской Федерации (СКР).
Подробности в материале: СК возбудил дело по факту крушения самолета L-410 в Татарии
Начальник Мензелинского филиала Центрального Аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов прокомментировал «Татар-информу» утреннюю авиакатастрофу в Мензелинске: «Для нас это шок».
В частности, он сообщил, что пилоты самолета действовали правильно и делали все возможное, чтобы избежать трагедии.
О том, как падал самолет в Мензелинске, «Татар-информ» рассказал один из выживших парашютистов.
«Он сидел в хвостовой части самолета, в момент удара его отбросило вперед салона, придавило оторвавшейся дверью. Сверху лился горячий керосин, у него сильный ожог спины», — рассказал он.
По данным агентства, речь идет о том парашютисте, которого вертолетом санавиации доставили с места крушения самолета в РКБ Татарии. У него множественные переломы, он в крайне тяжелом состоянии.
Тела погибших при авиакатастрофе начнут выдавать 11 октября в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарии — начальник Управления по работе с территориями главы Татарии Ильнур Гарипов.
Гарипов сообщил, что тела погибших доставлены в Набережные Челны, в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи. С родственниками погибших организована работа психологов.
Также в Набережных Челнах в гостинице «Татарстан» забронированы места для размещения родных.
Напомним, в 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
По данным следствия, сегодня около 9 часов при взлете с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Татарии, у самолета Л-410 возникла нештатная ситуация в результате чего самолет совершил жесткую посадку. В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По состоянию на 12 часов в результате произошедшего погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь.
Последние данные по авиакатастрофе L-410 с парашютистами в Мензелинске. Комментарии по инциденту дали первый замруководителя Аппарата главы Татарии Ильнур Гарипов и начальник Мензелинского филиала ДОСААФ Равиль Нурмехаметов.
По их словам, поводов говорить об ошибке пилотов пока нет, так как они оба — опытные специалисты с большим опытом работы.
К осмотру места происшествия, где потерпел крушение самолёт с парашютистами, привлечены следователи-криминалисты. В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.
Заслуженный работник культуры Башкирии Светлана Шарипова вместе с 16-летним сыном чудом избежали гибели в авиакатастрофе с самолетом L-410: 10 октября они должны были прыгать с парашютом в тандеме с инструктором, но в последний момент все перенеслось.
При этом, несмотря на авиакатастрофу, Светлана вместе с сыном все равно собираются воплотить в жизнь задуманное, причем в том же аэроклубе Мензелинского района.
«В ближайших населенных пунктах лицензия на прыжки в тандеме с высоты 4 000 метров есть только в Мензелинске. Думаю, снаряд в одну и ту же яму дважды попадать не будет. Надеюсь, теперь подход будет более ответственный, а в аэроклубе проведут соответствующую проверку на исправность самолетов», — цитирует канал truekpru слова Шараповой.
Родственники погибшего при жесткой посадке самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии пилота Михаила Беляева рассказали «360», что он всегда соблюдал инструкции и уважал правила. Раньше он был военным летчиком. Поэтому они считают, что крушение произошло по техническим причинам.
«Он всю жизнь летал. Говорил, что даже бесплатно будет летать. Он больше ничего и не умел, он был пилотом высшего класса. Летал с 19 лет. До этого был военным летчиком. Он говорил, что всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. У него очень сильная реакция. Он физически очень сильный человек был», — рассказали родственники.
Цитата tv360.
Стихийный мемориал образовался у аэроклуба, самолет которого сегодня потерпел крушение вместе с парашютистами в Мензелинске. Люди несут цветы и свечи. На месте родственники погибших. С ними работают психологи.
Цитата из видео tv360.
Глава Татарии Рустам Минниханов навестил в больнице Набережных Челнов парашютистов, пострадавших во время крушения самолёта L-410 в Мензелинске. Он побеседовал с пострадавшим из Ульяновска. Он рассказал, что во время полёта пассажиры не были пристёгнуты.
— Он перевернулся?
— В это время я по салону летал.
Пятерых пациентов разместили в реанимации, их основные травмы — переломы.
Цитата RT.
Самые крупные и знаковые авиакатастрофы в Татарии:
Цитата inkazanischa.
В авиакатастрофе на территории Тагарии погиб парашютист из Челябинска, инструктор Олег Кублицкий. Об этом пишут СМИ.
Читайте подробнее: В авиакатастрофе в Татарии погиб инструктор из Челябинска
Центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ) будет расследовать уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарии. Соответствующее решении принял глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 10 октября говорится в сообщении ведомства.
Об этом: Дело о крушении самолета в Татарии передано в центральный аппарат СК
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим во время крушения самолета L-410.
Подробности в материале: Глава МЧС прибыл в Набережные Челны
Пострадавшие при крушении самолета L-410 в Татарии находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в медицинских службах.
По словам собеседника агентства, у людей, проходящих лечение в Набережных Челнах, переломы ребер и позвоночников. Источник добавил, что еще один пострадавший со спинальной травмой направлен вертолетом на лечение в Казань.
Об этом: В Татарии рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолёта
Власти Турции выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета L-410 в Татарии. Об этом 10 октября говорится в сообщении МИД Турции.
Об этом: МИД Турции выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии
«Если нос был задран, значит, они не заметили, как перешли в процесс сваливания… Очень тяжело смотреть такие новости, земля пухом погибшим», — пишет на YouTube Mykhailo Pidgainyi.
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«Видимо, банальный перегруз и нарушение центровки, не рассчитан он на 23 пассажира», — отмечает Maks IzMyLove.
Владелец упавшего самолёта — аэроклуб, соучредителями которого выступали кабинет министров Татарии (правительство РТ) и ДОСААФ, ранее нарушал Воздушный кодекс РФ. Устранить нарушения он должен до 22 декабря 2021 года. Относительно результатов проверки стоит отметка — «являются информацией ограниченного доступа». Что представляет собой организация, самолёт которой потерпел крушение? И почему ДОСААФ отменил приостановку полётов самолётов L-410, введённую после июньской трагедии в Кузбассе, хотя само расследование первого ЧП ещё не завершено?
Об этом: Крушение самолёта — не пора ли следователям задать вопросы ДОСААФ?
Напомним, в результате крушения самолет, в котором летели парашютисты, буквально разорвало пополам. Выжить смогли всего шесть человек — оба летчика и остальные парашютисты погибли.
По словам одного из пострадавших, причиной падения воздушного судна стали проблемы с двигателем. Самолет даже не успел набрать нужную для прыжков высоту.
Президент Татарии Рустам Минниханов ранее заявил, что после взлета летчики сообщили об отказе левого двигателя, а перед падением самолет задел крылом машину.
В мензелинском аэроклубе считают, что в крушении самолёта L-410 виновата неисправность двигателя. Точная причина ЧП сейчас выясняется.
«Всё произошло почти мгновенно. Только взлетели, сделали разворот над населённым пунктом — и самолёт упал. Не знаю пока, какие рассматриваются версии. Стопроцентно, что что-то произошло с двигателем. Самолёт потерпел крушение, погибли люди. Причина пока неясна, сами сейчас ждём экспертов, которые определят причину», — заявил RT начальник парашютной службы клуба Сергей Филатов.
Так с дрона выглядит место крушения самолёта в Татарстане.
Цитата из видео RT.
Соболезнования семьям, близким и родным погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарии выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
«Башкортостан потрясён известием о трагедии, которая унесла жизни и жителей нашей республики. Она острой болью отозвалась в наших сердцах. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Прошу передать им наши слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме, которая была отправлена на имя главы Татарии Рустама Минниханова.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе в Татарии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
«От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Искренне скорбим вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» — говорится в телеграмме, которая была направлена направлена Азаровым на имя главы Татарии Рустама Минниханова.
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«Ничего неожиданного. Просто системный развал авиации», — считает Юрий Мельничук.
Опытный пилот Владимир Цоун объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске. По словам специалиста, главными факторами стали износ техники и перегруз.
«Главная проблема трагедии, я считаю, легкомоторный самолёт L-410 был уже старый, с давно использованным ресурсом, особенно движки. Одними запчастями ситуацию не исправить, к тому же и детали могут быть использованные. Вторая причина — перегруз. На борту вместе с двумя пилотами должно быть всего 17 парашютистов. А на этот раз всего в салоне оказалось 22 человека. Разве так можно?!» — сказал Владимир Цоун.
Цитата канала tatmediaofficial.
Пилот Владимир Цоун отметил, что сам бывал в Мензелинском аэроклубе. Видел их оборудование и поднимался в небо на их самолете. Он отметил высокий класс парашютистов, которых там готовили.
Казанская епархия оказала духовную поддержку родственникам погибших парашютистов.
Напомним, 11 октября в Татарии объявлено днем траура, в храмах проходят панихиды по безвременно ушедшим пилотам и пассажирам разбившегося самолета.
Казанская епархия оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске Информация о случившейся под Мензелинском трагедии поступила во время Божественных литургий в приходских храмах Татарстана.
Священнослужители стали молиться об упокоении погибших и о здравии пострадавших. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Мензелинске иерей Роман Храмутичев выехал на место происшествия и оказал посильную помощь работавшим на месте сотрудникам МЧС.
Начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов сообщил, что после отказа двигателя пилоты уходили влево от населенного пункта — деревни Юртово.
«Строения в деревне построены близко к взлётной полосе. Она буквально в метрах 50 идет над домами», — рассказал Сергей Филатов.
По его словам, на данный момент Следственный комитет работает в здании, проверяется вся документация.
Начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов отметил, что, возможно, самолет мог лететь в горизонте на одном двигателе, однако в данной конкретной ситуации он затруднился ответить на этот вопрос.
«Сказать, мог ли в данной ситуации самолет лететь на одном двигателе, — я не скажу. Это станет известно после экспертизы. Значит не мог, раз упал. Мог бы — значит пролетел», — отметил начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба.
Цитата канала tatmediaofficial.
Соболезнования близким погибших в авиакатастрофе под Мензелинском выразил Патриарх московский и Всея Руси Кирилл.
На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан продолжает работать оперативный штаб, на горячую линию поступило более 50 обращений. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку на месте ЧС.
Цитата телеграм-канала МЧС РФ.
Брат одного из погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане опоздал на взлет. И благодаря этому он остался жив. Александр Цывинский тоже должен был быть на борту, но еще дома его отвлек телефонный звонок, из-за чего вовремя приехать он не успел. К назначенному времени пришел его брат, у которого, по одной из версий, был день рождения 4 октября (18 лет). И прыжок с парашютом был подарком на этот праздник, пишет UFA1.
«Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — сказал Цывинский.
Цитата tv360.
Двое жителей Удмуртии погибли в крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарии. Всего на борту в момент катастрофы находились трое жителей республики, один из них выжил.
Об этом: Двое жителей Удмуртии погибли при крушении самолёта в Татарии
По 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба президента Татарии.
Читайте подробнее: Семьи погибших при крушении L-410 в Татарии получат по 1 млн рублей
В Казани заседание международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования началось с минуты молчания. Участники заседания почтили память погибших при крушении самолета в Мензелинске.
В Татарии проходит опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета L-410.
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На месте крушения самолета работают следователи и криминалисты главного военно-следственного управления СК России. Прорабатывается сразу несколько версий, в том числе и ошибка пилотирования.
В авиакатастрофе под Мензелинском погибли 16 человек. По версии следствия, большого количества жертв можно было избежать, если бы не «Газель», которую задел самолет.
L-410 совершал аварийную посадку в поле из-за отказавшего двигателя, но при снижении задел стоящий автомобиль. Самолет зацепил «Газель» крылом, его закрутило, и в итоге L-410 ударился о бетон. По мнению экспертов, если бы борт пролетел всего на несколько сантиметров выше, то посадка прошла бы жестко, но большинство пассажиров оказались бы живы.
Цитата канала «База».
Эмоциональный рассказ очевидца авиакатастрофы L-410 в Татарстане — Рашид Алтынбаев первым оказался на месте катастрофы. Самолёт пролетел прямо у него над головой и снёс его воздухом. Его слова цитирует канал bazabazon:
«Первое, что я услышал, — звук такой, пикирующий, резкий. Ву-у-ух! Смотрю — самолёт вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Летит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе крыло надо мной — раз. Разворачивается, но невысоко. Меня ветром сдувает, и я падаю. Он задевает крылом «Газель», а дальше слышу лишь сильный удар, об забор — «бух». Вскакиваю, смотрю — двигатель горит. Все течет. Все стонут. В этот момент народу еще много живо было. Много голосов слышно.
Одного я вытаскиваю через разлом у двигателя, остальные в этот момент зажатые, сдавленные. Он не мог идти, но ползком передвигался. Смотрю — горит двигатель, и керосин течёт. Один лежит в шлеме под ним, захлебывается, стонет. Я ему ору: «Ползи отсюда, сейчас рванёт!»
Хватаю жердь такую, пытаюсь её как лом использовать. Подкладываю чурку — никак. И тут подбегают ребята, соседи, крепкие такие. Вчетвером смогли вытащить этого второго.
В этот момент подъехало МЧС, я побежал им ворота открывать. Спрашиваю: «Там есть еще живые?» Мне отвечают — есть. Ну, а дальше умирают, умирают, умирают. МЧС когда заехали, вытащили всех, я уже не помощник был».
В Татарии начали выдавать родственникам тела погибших в авиакатастрофе под Мензелинском. Пятеро выживших находятся в больнице Набережных Челнов. Один — в стабильно тяжелом состоянии — прооперирован в Казани.
По словам министра здравоохранения республики Марата Садыкова, выжившие родились в рубашке. Спастись удалось только тем, кто находился в хвосте рухнувшего L 410.
Цитата inkazanischa.
Минздрав Татарии: «Двоих из пяти пострадавших при крушении самолета под Мензелинском перевели из реанимации в травматологию».
Двоим пострадавшим во время крушения легкомоторного самолета в Мензелинском районе Татарии стало лучше, их из реанимации перевели в палаты. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали открытый перелом бедра и повреждение позвоночника. Его прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточнил глава минздрава РТ Марат Садыков.
Подробности в материале: Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе в Татарии улучшилось
Память погибших при падении самолёта L-410 в Татарии почтили в Уфе. Об этом 11 октября сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, специальный мемориал памяти был создан рядом со зданием регионального министерства спорта.
Читайте подробнее: В Уфе почтили память погибших при падении самолета в Татарии
Соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарии направил президенту России Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст телеграммы соответствующего содержания 11 октября приводит пресс-служба казахского лидера.
Подробности в материале: Токаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Татарии
В мензелинском аэроклубе рассказали, что летчики смогли увести самолет от населенного пункта.
Двоим пострадавшим при крушении самолета в РТ стало лучше, их перевели из реанимации в палаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарии Марат Садыков. Сейчас в больницах находятся шесть человек.
Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Он получает лечение в РКБ. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника, открытый перелом бедра. К этому моменту пострадавшего уже прооперировали. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.
В TikTok появилось последнее видео парашютистов, самолет с которыми вчера разбился в Мензелинске. Пассажиры перед вылетом прошли инструктаж и на камеру подтвердили свою готовность к прыжку.
Один из выживших при крушении L-410 — парашютист Александр Еремин — рассказал, что происходило в самолете перед ЧП. Его слова передают «Известия».
"Сказали, всем пригнуться, наклонить голову. Была высота 100 метров. По команде инструктора все пригнулись и стали ждать. А что делать? Других вариантов нет. На высоте 100 метров мы в любом случае приземляемся в самолете».
По словам Еремина, прыгать с парашютом из самолета на такой высоте было невозможно. Нужно было подняться хотя бы на 800−900 метров.
Накануне, 10 октября, после крушения самолета L-410 глава Татарии Рустам Минниханов провел в Мензелинске оперативное заседание. Он отметил, что все вопросы, связанные с самой трагедией, а также помощью семьям пострадавших и погибших находится на постоянном контроле.
«Все вопросы взяты на контроль. Если нужен будет борт МЧС — готовность есть. Надо очень оперативно отработать», — подчеркнул глава Татарии.
Свои соболезнования в связи с крушением в Татарии самолета L-410 направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая.
Читайте подробнее: Си Цзиньпин направил Путину соболезнования в связи с крушением L-410