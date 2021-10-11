13:41 10.10.2021

На борту рухнувшего под Мензелинском самолета находились жители семи регионов России:

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Цитата inkazanischa.

Также в БСМП прибыли казанские врачи. «В принципе, первую помощь здесь уже оказали местные хирурги. Всё сделано квалифицированно. Мы сейчас определяем дальнейшую практику», — рассказал один из них Рустаму Минниханову.

Глава Татарии Рустам Минниханов побывал в палатах БСМП Набережных Челнов, где находятся выжившие в катастрофе парашютисты. Руководителю республики рассказали о состоянии пациентов, о травмах, полученных ими во время трагедии. Он пообщался с пострадавшими.

Указ главы Татарии Рустама Минниханова в связи с авиакатастрофой, в которой погибли парашютисты.

Известие о крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарии стало поводом для тысяч комментариев в интернете. Люди скорбят по 15 погибшим и сокрушаются по поводу участившихся трагедий в небе. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Выяснялось, насколько выполняются требования безопасности, проверялись системы организации парашютных прыжков и соблюдение техники безопасности. По всей видимости, никаких серьезных нарушений не нашли — аэроклуб продолжил свою работу. А спустя 3 года после случившегося произошла трагедия, жертвами которой стали 16 человек.

На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», видно, как парашютисты прыгают в пропасть. По каким-то причинам они отклонились от своих траекторий и столкнулись в воздухе. После этого в аэроклуб зачастили сотрудники в погонах.

Аэроклуб, которому принадлежал разбившийся в Татарии самолет, три года назад проходил по громкому делу. 19 мая 2018 года двое опытных спортсменов — 48-летний Олег Щелканов и 34-летний Рушан Сибгатуллин — погибли на территории мензелинского аэроклуба.

В ДОСААФ России заявили, что, по предварительной информации, причиной крушения L-410 в Татарстане стала техническая поломка.

Родственники погибшего при жесткой посадке самолета в Мензелинске пилота Михаила Беляева рассказали, что для него его работа была смыслом жизни.

В связи с крушением самолёта с парашютистами в Татарии рабочая группа МЧС России с врио министра МЧСРФ Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда Центроспасс.

Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим» .

«От имени всех, кто живет в Приволжском федеральном округе, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа самолета Л-410, потерпевшего сегодня крушение в Мензелинске.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске, где рухнул самолёт с парашютистами:

Мужчине 38 лет, у него множественные переломы. Это единственный из пострадавших, кого отправили в Казань, остальные пятеро находятся в БСМП Набережных Челнов.

В Республиканскую клиническую больницу доставили пострадавшего в авиакатастрофе в Мензелинске. Он в сознании, состояние оценивается как крайней степени тяжести, об этом агентству сообщили в пресс-службе РКБ.

«Сейчас еще очень популярны все эти частные аэроклубы, которые за небольшие деньги предлагают покататься на самолете, или прыгнуть с парашютом, или посидеть за штурвалом. Вопрос только, почему нет нормальных проверок самолетов, на всём экономят, и из-за этого гибнут люди!» — возмущается Карина Мальцева .

Главврач подчеркнул, что в клинике есть все необходимые методы лечения и диагностики, которые требуются пострадавшим.

«По характеру травм, это преимущественно переломы костной ткани, ушибы легких, пневмотораксы — попадание воздуха в плевральную полость. Состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное, ни один пациент не находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказал руководитель медучреждения.

Всех поступивших пациентов обследовали, сейчас все они находятся в реанимации БСМП.

«Первый пациент поступил в 11:25 в приемный покой больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. В общей сложности к нам поступили пять человек. В возрасте от 30 до 50 лет», — отметил доктор.

О состоянии пострадавших во время крушения самолета в Мензелинске парашютистов рассказал главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев.

Подробности в материале: Разбившийся в Татарии самолет не был зарегистрирован в госреестре

Разбившийся в Татарии самолет L-410 не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов.

Подробности в материале: СК возбудил дело по факту крушения самолета L-410 в Татарии

По факту крушения самолета L-410 в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает 10 октября Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

В частности, он сообщил, что пилоты самолета действовали правильно и делали все возможное, чтобы избежать трагедии.

Начальник Мензелинского филиала Центрального Аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов прокомментировал «Татар-информу» утреннюю авиакатастрофу в Мензелинске: «Для нас это шок».

По данным агентства, речь идет о том парашютисте, которого вертолетом санавиации доставили с места крушения самолета в РКБ Татарии. У него множественные переломы, он в крайне тяжелом состоянии.

«Он сидел в хвостовой части самолета, в момент удара его отбросило вперед салона, придавило оторвавшейся дверью. Сверху лился горячий керосин, у него сильный ожог спины », — рассказал он.

О том, как падал самолет в Мензелинске, «Татар-информ» рассказал один из выживших парашютистов.

Также в Набережных Челнах в гостинице «Татарстан» забронированы места для размещения родных.

Гарипов сообщил, что тела погибших доставлены в Набережные Челны, в патологоанатомическое отделение больницы скорой медицинской помощи. С родственниками погибших организована работа психологов.

Тела погибших при авиакатастрофе начнут выдавать 11 октября в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарии — начальник Управления по работе с территориями главы Татарии Ильнур Гарипов .

По данным следствия, сегодня около 9 часов при взлете с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Татарии, у самолета Л-410 возникла нештатная ситуация в результате чего самолет совершил жесткую посадку. В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По состоянию на 12 часов в результате произошедшего погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По их словам, поводов говорить об ошибке пилотов пока нет, так как они оба — опытные специалисты с большим опытом работы.

Последние данные по авиакатастрофе L-410 с парашютистами в Мензелинске. Комментарии по инциденту дали первый замруководителя Аппарата главы Татарии Ильнур Гарипов и начальник Мензелинского филиала ДОСААФ Равиль Нурмехаметов .

К осмотру места происшествия, где потерпел крушение самолёт с парашютистами, привлечены следователи-криминалисты. В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

«В ближайших населенных пунктах лицензия на прыжки в тандеме с высоты 4 000 метров есть только в Мензелинске. Думаю, снаряд в одну и ту же яму дважды попадать не будет. Надеюсь, теперь подход будет более ответственный, а в аэроклубе проведут соответствующую проверку на исправность самолетов», — цитирует канал truekpru слова Шараповой.

При этом, несмотря на авиакатастрофу, Светлана вместе с сыном все равно собираются воплотить в жизнь задуманное, причем в том же аэроклубе Мензелинского района.

Заслуженный работник культуры Башкирии Светлана Шарипова вместе с 16-летним сыном чудом избежали гибели в авиакатастрофе с самолетом L-410: 10 октября они должны были прыгать с парашютом в тандеме с инструктором, но в последний момент все перенеслось.

«Он всю жизнь летал. Говорил, что даже бесплатно будет летать. Он больше ничего и не умел, он был пилотом высшего класса. Летал с 19 лет. До этого был военным летчиком. Он говорил, что всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. У него очень сильная реакция. Он физически очень сильный человек был», — рассказали родственники.

Родственники погибшего при жесткой посадке самолета L-410 в Мензелинском районе Татарии пилота Михаила Беляева рассказали «360», что он всегда соблюдал инструкции и уважал правила. Раньше он был военным летчиком. Поэтому они считают, что крушение произошло по техническим причинам.

Стихийный мемориал образовался у аэроклуба, самолет которого сегодня потерпел крушение вместе с парашютистами в Мензелинске. Люди несут цветы и свечи. На месте родственники погибших. С ними работают психологи.

— В это время я по салону летал.

Глава Татарии Рустам Минниханов навестил в больнице Набережных Челнов парашютистов, пострадавших во время крушения самолёта L-410 в Мензелинске. Он побеседовал с пострадавшим из Ульяновска. Он рассказал, что во время полёта пассажиры не были пристёгнуты.

17:15 10.10.2021

Самые крупные и знаковые авиакатастрофы в Татарии:

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Цитата inkazanischa.

17:24 10.10.2021 В авиакатастрофе на территории Тагарии погиб парашютист из Челябинска, инструктор Олег Кублицкий. Об этом пишут СМИ. Читайте подробнее: В авиакатастрофе в Татарии погиб инструктор из Челябинска

19:01 10.10.2021 Рустам Минниханов на месте крушения самолёта L-410. Пресс-служба президента Татарии

19:07 10.10.2021 Центральный аппарат Следственного комитета России (СК РФ) будет расследовать уголовное дело о крушении самолета L-410 в Татарии. Соответствующее решении принял глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 10 октября говорится в сообщении ведомства. Об этом: Дело о крушении самолета в Татарии передано в центральный аппарат СК

19:50 10.10.2021 Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим во время крушения самолета L-410. Подробности в материале: Глава МЧС прибыл в Набережные Челны

21:24 10.10.2021 Пострадавшие при крушении самолета L-410 в Татарии находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом 10 октября сообщили ТАСС в медицинских службах. По словам собеседника агентства, у людей, проходящих лечение в Набережных Челнах, переломы ребер и позвоночников. Источник добавил, что еще один пострадавший со спинальной травмой направлен вертолетом на лечение в Казань. Об этом: В Татарии рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолёта

22:48 10.10.2021 Власти Турции выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета L-410 в Татарии. Об этом 10 октября говорится в сообщении МИД Турции. Об этом: МИД Турции выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии

06:54 «Если нос был задран, значит, они не заметили, как перешли в процесс сваливания… Очень тяжело смотреть такие новости, земля пухом погибшим», — пишет на YouTube Mykhailo Pidgainyi. Читайте также: Крушение самолёта с парашютистами в Татарии. Соцсети: пилоты как камикадзе

07:22 «Видимо, банальный перегруз и нарушение центровки, не рассчитан он на 23 пассажира», — отмечает Maks IzMyLove.

07:48 Владелец упавшего самолёта — аэроклуб, соучредителями которого выступали кабинет министров Татарии (правительство РТ) и ДОСААФ, ранее нарушал Воздушный кодекс РФ. Устранить нарушения он должен до 22 декабря 2021 года. Относительно результатов проверки стоит отметка — «являются информацией ограниченного доступа». Что представляет собой организация, самолёт которой потерпел крушение? И почему ДОСААФ отменил приостановку полётов самолётов L-410, введённую после июньской трагедии в Кузбассе, хотя само расследование первого ЧП ещё не завершено? Об этом: Крушение самолёта — не пора ли следователям задать вопросы ДОСААФ?

07:51 Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии sledcom.ru.

07:54 Напомним, в результате крушения самолет, в котором летели парашютисты, буквально разорвало пополам. Выжить смогли всего шесть человек — оба летчика и остальные парашютисты погибли. По словам одного из пострадавших, причиной падения воздушного судна стали проблемы с двигателем. Самолет даже не успел набрать нужную для прыжков высоту. Президент Татарии Рустам Минниханов ранее заявил, что после взлета летчики сообщили об отказе левого двигателя, а перед падением самолет задел крылом машину.

08:03 В мензелинском аэроклубе считают, что в крушении самолёта L-410 виновата неисправность двигателя. Точная причина ЧП сейчас выясняется. «Всё произошло почти мгновенно. Только взлетели, сделали разворот над населённым пунктом — и самолёт упал. Не знаю пока, какие рассматриваются версии. Стопроцентно, что что-то произошло с двигателем. Самолёт потерпел крушение, погибли люди. Причина пока неясна, сами сейчас ждём экспертов, которые определят причину», — заявил RT начальник парашютной службы клуба Сергей Филатов.

08:08 Так с дрона выглядит место крушения самолёта в Татарстане. Цитата из видео RT.

08:18 Соболезнования семьям, близким и родным погибших в авиакатастрофе в Мензелинском районе Татарии выразил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства. «Башкортостан потрясён известием о трагедии, которая унесла жизни и жителей нашей республики. Она острой болью отозвалась в наших сердцах. Терпения, мужества и душевных сил родным и близким погибших. Прошу передать им наши слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме, которая была отправлена на имя главы Татарии Рустама Минниханова. Читайте также: Глава Башкирии выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарии

08:27 Глава Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиационной катастрофе в Татарии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства. «От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Искренне скорбим вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» — говорится в телеграмме, которая была направлена направлена Азаровым на имя главы Татарии Рустама Минниханова. Читайте также: Самарский губернатор выразил соболезнования после крушения L-410 в Татарии

08:31 «Ничего неожиданного. Просто системный развал авиации», — считает Юрий Мельничук.

08:35 Опытный пилот Владимир Цоун объяснил возможные причины крушения самолета в Мензелинске. По словам специалиста, главными факторами стали износ техники и перегруз. «Главная проблема трагедии, я считаю, легкомоторный самолёт L-410 был уже старый, с давно использованным ресурсом, особенно движки. Одними запчастями ситуацию не исправить, к тому же и детали могут быть использованные. Вторая причина — перегруз. На борту вместе с двумя пилотами должно быть всего 17 парашютистов. А на этот раз всего в салоне оказалось 22 человека. Разве так можно?!» — сказал Владимир Цоун. Цитата канала tatmediaofficial.

08:36 Пилот Владимир Цоун отметил, что сам бывал в Мензелинском аэроклубе. Видел их оборудование и поднимался в небо на их самолете. Он отметил высокий класс парашютистов, которых там готовили.

08:37 Казанская епархия оказала духовную поддержку родственникам погибших парашютистов. Напомним, 11 октября в Татарии объявлено днем траура, в храмах проходят панихиды по безвременно ушедшим пилотам и пассажирам разбившегося самолета.

08:37 Казанская епархия оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске Информация о случившейся под Мензелинском трагедии поступила во время Божественных литургий в приходских храмах Татарстана. Священнослужители стали молиться об упокоении погибших и о здравии пострадавших. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Мензелинске иерей Роман Храмутичев выехал на место происшествия и оказал посильную помощь работавшим на месте сотрудникам МЧС.

08:38 Начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов сообщил, что после отказа двигателя пилоты уходили влево от населенного пункта — деревни Юртово. «Строения в деревне построены близко к взлётной полосе. Она буквально в метрах 50 идет над домами», — рассказал Сергей Филатов. По его словам, на данный момент Следственный комитет работает в здании, проверяется вся документация.

08:40 Начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба Сергей Филатов отметил, что, возможно, самолет мог лететь в горизонте на одном двигателе, однако в данной конкретной ситуации он затруднился ответить на этот вопрос. «Сказать, мог ли в данной ситуации самолет лететь на одном двигателе, — я не скажу. Это станет известно после экспертизы. Значит не мог, раз упал. Мог бы — значит пролетел», — отметил начальник парашютной службы Мензелинского аэроклуба. Цитата канала tatmediaofficial.

08:40 Соболезнования близким погибших в авиакатастрофе под Мензелинском выразил Патриарх московский и Всея Руси Кирилл.

08:51 На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан продолжает работать оперативный штаб, на горячую линию поступило более 50 обращений. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку на месте ЧС. [[[video-2]]] Цитата телеграм-канала МЧС РФ.

09:13 Брат одного из погибших при крушении самолета L-410 в Татарстане опоздал на взлет. И благодаря этому он остался жив. Александр Цывинский тоже должен был быть на борту, но еще дома его отвлек телефонный звонок, из-за чего вовремя приехать он не успел. К назначенному времени пришел его брат, у которого, по одной из версий, был день рождения 4 октября (18 лет). И прыжок с парашютом был подарком на этот праздник, пишет UFA1. «Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — сказал Цывинский. Цитата tv360.

09:30 Двое жителей Удмуртии погибли в крушении легкомоторного самолёта L-410 в Татарии. Всего на борту в момент катастрофы находились трое жителей республики, один из них выжил. Об этом: Двое жителей Удмуртии погибли при крушении самолёта в Татарии

09:45 По 1 млн рублей будет выплачено семьям погибших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба президента Татарии. Читайте подробнее: Семьи погибших при крушении L-410 в Татарии получат по 1 млн рублей

10:18 Самолёт с парашютистами потерпел крушение в Татарии. sledcom.ru.

10:24 В Казани заседание международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования началось с минуты молчания. Участники заседания почтили память погибших при крушении самолета в Мензелинске.

10:24 В Татарии проходит опознание тел погибших в авиакатастрофе самолета L-410. Читайте также: Опознание тел погибших при крушении самолета проходит в Татарии

10:29 На месте крушения самолета работают следователи и криминалисты главного военно-следственного управления СК России. Прорабатывается сразу несколько версий, в том числе и ошибка пилотирования.

10:37 В авиакатастрофе под Мензелинском погибли 16 человек. По версии следствия, большого количества жертв можно было избежать, если бы не «Газель», которую задел самолет. L-410 совершал аварийную посадку в поле из-за отказавшего двигателя, но при снижении задел стоящий автомобиль. Самолет зацепил «Газель» крылом, его закрутило, и в итоге L-410 ударился о бетон. По мнению экспертов, если бы борт пролетел всего на несколько сантиметров выше, то посадка прошла бы жестко, но большинство пассажиров оказались бы живы. Цитата канала «База».

10:39 Эмоциональный рассказ очевидца авиакатастрофы L-410 в Татарстане — Рашид Алтынбаев первым оказался на месте катастрофы. Самолёт пролетел прямо у него над головой и снёс его воздухом. Его слова цитирует канал bazabazon: «Первое, что я услышал, — звук такой, пикирующий, резкий. Ву-у-ух! Смотрю — самолёт вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Летит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе крыло надо мной — раз. Разворачивается, но невысоко. Меня ветром сдувает, и я падаю. Он задевает крылом «Газель», а дальше слышу лишь сильный удар, об забор — «бух». Вскакиваю, смотрю — двигатель горит. Все течет. Все стонут. В этот момент народу еще много живо было. Много голосов слышно. Одного я вытаскиваю через разлом у двигателя, остальные в этот момент зажатые, сдавленные. Он не мог идти, но ползком передвигался. Смотрю — горит двигатель, и керосин течёт. Один лежит в шлеме под ним, захлебывается, стонет. Я ему ору: «Ползи отсюда, сейчас рванёт!» Хватаю жердь такую, пытаюсь её как лом использовать. Подкладываю чурку — никак. И тут подбегают ребята, соседи, крепкие такие. Вчетвером смогли вытащить этого второго. В этот момент подъехало МЧС, я побежал им ворота открывать. Спрашиваю: «Там есть еще живые?» Мне отвечают — есть. Ну, а дальше умирают, умирают, умирают. МЧС когда заехали, вытащили всех, я уже не помощник был».

11:22 В Татарии начали выдавать родственникам тела погибших в авиакатастрофе под Мензелинском. Пятеро выживших находятся в больнице Набережных Челнов. Один — в стабильно тяжелом состоянии — прооперирован в Казани. По словам министра здравоохранения республики Марата Садыкова, выжившие родились в рубашке. Спастись удалось только тем, кто находился в хвосте рухнувшего L 410. Цитата inkazanischa.

11:36 Минздрав Татарии: «Двоих из пяти пострадавших при крушении самолета под Мензелинском перевели из реанимации в травматологию».

11:51 Двоим пострадавшим во время крушения легкомоторного самолета в Мензелинском районе Татарии стало лучше, их из реанимации перевели в палаты. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали открытый перелом бедра и повреждение позвоночника. Его прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, уточнил глава минздрава РТ Марат Садыков. Подробности в материале: Состояние двоих пострадавших в авиакатастрофе в Татарии улучшилось

12:18 Память погибших при падении самолёта L-410 в Татарии почтили в Уфе. Об этом 11 октября сообщает ИА «Башинформ». По информации журналистов, специальный мемориал памяти был создан рядом со зданием регионального министерства спорта. Читайте подробнее: В Уфе почтили память погибших при падении самолета в Татарии

12:26 Соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Татарии направил президенту России Владимиру Путину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст телеграммы соответствующего содержания 11 октября приводит пресс-служба казахского лидера. Подробности в материале: Токаев выразил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Татарии

12:29 Цитата из видео. По предварительной информации, в авиакатастрофе L-410 в Татарстане погибли 16 человек. t. me bazabazon.

12:31 В мензелинском аэроклубе рассказали, что летчики смогли увести самолет от населенного пункта.

13:00 Двоим пострадавшим при крушении самолета в РТ стало лучше, их перевели из реанимации в палаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарии Марат Садыков. Сейчас в больницах находятся шесть человек. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Он получает лечение в РКБ. Врачи диагностировали у него повреждение позвоночника, открытый перелом бедра. К этому моменту пострадавшего уже прооперировали. На данный момент он подключен к аппарату ИВЛ.

13:19 В TikTok появилось последнее видео парашютистов, самолет с которыми вчера разбился в Мензелинске. Пассажиры перед вылетом прошли инструктаж и на камеру подтвердили свою готовность к прыжку.

13:34 Один из выживших при крушении L-410 — парашютист Александр Еремин — рассказал, что происходило в самолете перед ЧП. Его слова передают «Известия». "Сказали, всем пригнуться, наклонить голову. Была высота 100 метров. По команде инструктора все пригнулись и стали ждать. А что делать? Других вариантов нет. На высоте 100 метров мы в любом случае приземляемся в самолете». По словам Еремина, прыгать с парашютом из самолета на такой высоте было невозможно. Нужно было подняться хотя бы на 800−900 метров.

13:43 Накануне, 10 октября, после крушения самолета L-410 глава Татарии Рустам Минниханов провел в Мензелинске оперативное заседание. Он отметил, что все вопросы, связанные с самой трагедией, а также помощью семьям пострадавших и погибших находится на постоянном контроле. «Все вопросы взяты на контроль. Если нужен будет борт МЧС — готовность есть. Надо очень оперативно отработать», — подчеркнул глава Татарии.

14:01 Цитата из видео «По предварительной информации, в авиакатастрофе L-410 в Татарии погибли 16 человек». t. me bazabazon.

14:47 Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту авиационной катастрофы в Татарии в центральный аппарат ведомства. sledcom.ru.

15:00 Свои соболезнования в связи с крушением в Татарии самолета L-410 направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая. Читайте подробнее: Си Цзиньпин направил Путину соболезнования в связи с крушением L-410