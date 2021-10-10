Москва, 10 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Пусковая программа ракет-носителей семейства «Ангара» предусматривает проведение более 15 стартов до конца 2027 года. Об этом говорится в материалах, показанных в эфире ГТРК «Поморье».

Министерство обороны РФ Ракета-носитель «Ангара-А5»

Представленные материалы были подготовлены для министра обороны России Сергея Шойгу, посетившего космодром «Плесецк». На 2021 год запланирован один пуск «Ангары», на 2022 и 2023 — по два пуска, с 2024 по 2027 — по три запуска.

Отмечается, что лётные испытания ракет «Ангара» продлятся до конца 2022 года. Последующие пуски будут серийными.

Семейство новых российских ракет «Ангара» строится по модульному принципу. Варианты с различным числом универсальных ракетных модулей включают носители от лёгкого до тяжёлого классов.

Первый испытательный запуск «Ангары» в лёгкой модификации состоялся в 2014 году, тогда же была запущена первая тяжёлая «Ангара». Ещё один пуск тяжёлой «Ангары-А5» был проведён в декабре 2020 года.