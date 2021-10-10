Лас-Вегас, США, 10 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Ямайский боец смешанного стиля (ММА) Рэнди Браун одержал верх над представителем США Джаредом Гуденом в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 194, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 30−27, 30−27, 30−27 отдали победу спортсмену с Ямайки.

Отметим, эта победа стала 15-я (11 — досрочно) в активе 31-летнего Рэнди Брауна при четырех поражениях. Для 27-летнего Джареда Гундена это поражение стало седьмым при 14 (10 — досрочно) победах.