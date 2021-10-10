Челябинск, 10 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 октября выявили ещё 402 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Среди них девять школьников. Всего в регионе обнаружили уже 101 482 случая заражения коронавирусом.

Вылечились уже 85 705 пациентов. За сутки эта цифра выросла на 284 человека.