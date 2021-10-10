Улан-Удэ, 10 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 60 030, 28 799 из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 116 новых носителей. Большинство из них были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц или были проверены с профилактической целью и по эпидпоказаниям.