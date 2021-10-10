Бриджпорт, США, 10 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Уэбстер Банк-Арены» в Бриджпорте и закончилась в пользу «Рейнджерс» в овертайме со счетом 4:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Рейнджерс» голами отличились российский нападающий Виталий Кравцов (18-я, в большинстве), Райан Строум (21-я) и дважды забивший чешский форвард Филип Хитил (45-я и 50-я, в большинстве), в составе «Айлендерс» — оформившие дубли Андерс Ли (4-я и 48-я, в большинстве) и Мэтью Барзал (43-я и 60-я, при игре 6×5).

Победу «Рейнджерс» в овертайме принес гол Хитила (63-я, при игре 4×3) который таким образом оформил в матче хет-трик.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 14 из 18 бросков по своим воротам, российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 13 из 17.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.