Азербайджан, 8 февраля, 2006, 19:32 — ИА Регнум. Согласно летнему графику движения поездов на 2006-2007 годы управление азербайджанской государственной железной дороги (АГЖД) намерено открыть ряд новых железнодорожных маршрутов. Два из них будут открыты в направлении России, - сообщает ИА "Тpенд".

Согласно договоренности достигнутой между железнодорожными ведомствами двух стран с июня этого года будут открыт рейс Баку-Тюмень. В настоящее время этот состав, состоящий из 19 вагонов, действует по маршруту Баку-Свердловск, и с лета он будет продлен до Тюмени. Состав принадлежит АГЖД.

Кроме того, с лета этого года начнет действовать маршрут Hовосибирск-Омск-Баку с использованием состава принадлежащего "Российским железным дорогам". Этот поезд будет состоять из 18 вагонов, и работать раз в 8 дней. Принято также решение о присоединении к этому поезду вагонов из Челябинска, Уфы, Самары и Саратова.

С 17 февраля этого года к составу, следующему по маршруту Баку-Киев, будет соединяться вагон до Ижевска. Он будет отправляться из Баку раз в неделю по субботам.