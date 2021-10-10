Санкт-Петербург, 10 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Библиотека имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге открылась для читателей 9 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

(сс) Корзун Андрей Здание основных фондов библиотеки им Маяковского

Реконструкция здания библиотеки на набережной Фонтанки, 44 продолжалась три года. В обновлённом здании установлено самое современное оборудование, включая гардероб с системой распознавания лиц, телелифт для транспортировки книг и климатические системы, поддерживающие оптимальные условия для хранения книг.

Фонд библиотеки включает более 350 тысяч книг и журналов. Ежегодно она обслуживает более 3 млн посетителей.

Библиотека на набережной Фонтанки была создана на базе частной библиотеки книготорговца А. А. Черкесова в 1868 году. Имя поэта Владимира Маяковского было присвоено городской библиотеке в в год 60-летия со дня рождения поэта в 1953 году.