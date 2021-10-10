В Санкт-Петербурге завершена реставрация библиотеки им. Маяковского
Санкт-Петербург, 10 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Библиотека имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге открылась для читателей 9 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Реконструкция здания библиотеки на набережной Фонтанки, 44 продолжалась три года. В обновлённом здании установлено самое современное оборудование, включая гардероб с системой распознавания лиц, телелифт для транспортировки книг и климатические системы, поддерживающие оптимальные условия для хранения книг.
Фонд библиотеки включает более 350 тысяч книг и журналов. Ежегодно она обслуживает более 3 млн посетителей.
Библиотека на набережной Фонтанки была создана на базе частной библиотеки книготорговца А. А. Черкесова в 1868 году. Имя поэта Владимира Маяковского было присвоено городской библиотеке в в год 60-летия со дня рождения поэта в 1953 году.