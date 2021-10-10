Иркутск, 10 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Прокуратура Свердловского района города Иркутска инициировала проверку по факту травмирования несовершеннолетней девочки на детской площадке в микрорайоне Первомайский. Как отмечает сайте областной прокуратуры, на ребенка упала перекладина от спортивного снаряда.

Детская площадка

По итогам проверки прокуратура даст оценку вопросам надлежащего поддержания безопасности и качества функционирования оборудования, установленного на детской площадке, в соответствии с требованиями законодательства.

В начале октября власти Иркутска проверяли состояние детских площадок после падения на четырехлетнюю девочку декоративного металлического шара в сквере «Россия». Тогда было выявлено 170 неисправных объектов. Их начали демонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Барнауле, Новоалтайске и ряде районов Алтайского края после проверки Гостехнадзора и прокуратуры приостановили деятельность батутов. Поводом послужил инцидент, случившимся 30 мая: на открытой площадке сильно пострадали двое детей, прыгавших на плохо закреплённом батуте. Двух девочек 2017 года рождения буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы.

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