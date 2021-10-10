Индиан-Уэллс, США, 10 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев уверенно обыграл итальянского спортсмена Сальваторе Карузо в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Спортсмен из России переиграл итальянца в двух сетах с разгромным счётом счетом 6:0, 6:2.

Матч продолжался в течение 1 часа 9 минут. За это временной отрезок Карацев подал навылет три раза, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 5 из 11 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

Отметим, соперником Карацев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе станет представитель Канады Денис Шаповалов.