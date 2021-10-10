Кызыл, 10 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Тоджинском районе (13 и 11 новых случаев соответственно), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 57 заболевших мужчин — 23, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 14, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 4», — отметили в ведомстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 12 474.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 296 пациентов, в том числе 45 детей. К аппаратам ИВЛ подключены 15 тяжёлых больных. Занятость коечного фонда, по состоянию на 10 октября, достигла 68,7%.