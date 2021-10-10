Барнаул, 10 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 10 октября прививки получили 709 096 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 2841 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Минобороны России Вакцинация

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Из общего числа привитых 39 065 жителей региона получили первую прививку (+199 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 663 067 человек (+2365 за сутки). Также известно о 6964 ревакцинированных (+277 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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