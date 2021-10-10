Барнаул, 10 октября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5692 человека, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Тяжелобольных насчитывается 632 (+17 за сутки), из них 253 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 766 человек, +40 за сутки) и ОРВИ (53 854 человека, +248 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 980 детей (+33 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (80 434 человека, +300 за сутки) новый вирус победил 59 951 человек (всего +30 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8212 (за сутки данные не изменились).

Читайте также: В Алтайском крае за сутки скончались сразу 25 пациентов с коронавирусом