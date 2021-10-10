Санрайз, США, 10 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл команду «Флорида Пантерз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

За «Тампу» забитыми голами отметились Алекс Киллорн (28-я минута), Брейден Пойнт (42-я) и оформивший в матче дубль Пэт Марун (53-я, в большинсте, 55-я).

В составе «Пантерз» шайбы забросили Кевин Коннотон (25-я) и Сэм Райнхарт (28-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 45 из 47 бросков по своим воротам, российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — 25 из 29. Российские форварды «Лайтинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.