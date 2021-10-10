Астана, 10 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Взрыв повреждённого боеприпаса произошёл на складе в казахском посёлке Сарыкемер Жамбылской области. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Brett Neilson Взрыв

Уточняется, что инцидент произошёл в 07:20 (04:20 мск) на территории склада инженерных боеприпасов. Сработал ранее повреждённый при пожаре взрывоопасный предмет.

По счастливой случайности, в момент взрыва рядом никого не было, никаких работ на складе не проводилось. Пострадавших в результате ЧП нет. Разрешений и повреждений зданий не произошло.

В минобороны Казахстана не исключают, что подобные случаи могут происходить и в дальнейшем. В связи с этим на территории склада проводятся работы по очистке от взрывоопасных предметов той части, где 26 августа произошёл пожар.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в воинской части Казахстана. в результате которых погибли 16 военнослужащих.