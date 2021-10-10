Курган, 10 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Кургане погибшими при пожаре в доме на улице Урожайной значатся уже шесть человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Были найдены тела мужчины и женщины, соответственно, 1982 и 1980 года рождения. Личности граждан установили. По предварительным данным, они были в гостях.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре ночью 10 октября погибли две женщины и два ребёнка, проживавшие в доме. Мужчину 1975 года рождения госпитализировали.