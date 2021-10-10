Иркутск, 10 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Иркутской области остались без электричества жители четырёх населенных пунктов Тайшетского района. Как сообщает телеграм-канал «Город Братск», это п. Тамтачет, п. Горевой, п. Шелаево и п. Пойма, в которых проживают порядка 2,7 тыс. человек.

Peoples Temple Jonestown Gallery Электричество

Температура воздуха в этом районе в данный момент составляет около пяти градусов тепла.

Аварийно-восстановительные работы проводят две бригады электрических сетей.