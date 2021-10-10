Лондон, 10 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Работа над художественным фильмом по мотивам сериала «Острые козырьки» начнётся в 2023 году, заявил сценарист Стивен Найт на кинофестивале в Лондоне. Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из т/с «Острые козырьки». Великобритания. 2013

Найт рассказал о завершении съёмок шестого сезона «Острых козырьков». Он добавил, что премьера заключительного сезона запланирована на весну 2022 года.

После этого сценарист рассчитывает начать сюжет для полнометражного фильма, который продолжит историю героев сериала. Производство фильма должно начаться в 2023 году.

«Вероятно, это станет концом для «Острых козырьков» в том виде, в котором мы их знаем», — подчеркнул сценарист.

Он добавил, что не исключает возможности появления других проектов, связанных с этой историей. При этом сам Найт не обязательно будет в них участвовать.

Первый сезон британского сериала «Острые козырьки вышел в 2013 году. Сериал получил несколько премий BAFTA и других телевизионных наград.