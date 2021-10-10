Индиан-Уэллс, США, 10 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя США Макензи Макдональда в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

CORNUT Даниил Медведев

Спортсмен из России уверенно переиграл американца в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался в течение 1 часа 12 минут. За это время Медведев подал навылет четыре раза, два раза ошибся при подаче и смог реализовать три из семи возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной отрезок один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Отметим, соперником Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе станет победитель встречи между американцем Маркосом Гироном и Филипом Краиновичем из Сербии.