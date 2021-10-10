Токио, 10 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Масштабная остановка поездов произошла из-за перебоев в энергоснабжении в столичной японской префектуре Токио. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба железнодорожного оператора JR East.

Rsa Скоростные поезда в Японии

По предварительным данным, причиной ЧП стал пожар на подстанции JR East в городе Вараби в соседней с Токио префектуре Сайтама. Сбой затронул как минимум восемь линий, в основном, связывающих столицу Японии с префектурой Сайтама. В число отключённых попала и самая загруженная кольцевая линия «Яманотэ».

Стоит отметить, что ежедневно линией «Яманотэ» пользуются около 4 млн человек, а скорость движения поездов на ней достигает 90 км/час.

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