Кетовский район, Курганская область, 10 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Жительница Кетовского района Курганской области перевела мошенникам 495 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшей оказалась 61-летняя гражданка из села Введенское. Она заявила, что ей позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что в нескольких банках мошенники пытаются взять на её имя кредиты. И чтобы аннулировать данные заявки, якобы нужно оформить кредиты от своего имени и положить деньги на «безопасный» счет. Женщина этому последовала.

Заявительница пояснила полицейским, что слышала о таком виде мошенничества. По её словам, на неё было оказано психологическое давление.