Улан-Удэ, 10 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за время пандемии достигло 1884.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 670 пациентов. У 553 из них состояние осложнилось внебольничной пневмонией. 67 тяжёлых больных находятся в отделениях реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 882 койки: занято — 670, свободно — 212 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,9%», — добавили в оперштабе.