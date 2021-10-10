Лас-Вегас, США, 10 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Британский боксер Тайсон Фьюри победил досрочно представителя США Деонтея Уайлдера в бою, на кону в котором стоял его титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 11-м раунде британец победил своего оппонента техническим нокаутом и этим удачно защитил свое звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

При этом этот поединок боксеров стал третьим и первый прошел в декабре 2018 года, завершившись вничью, второй — в феврале 2020 года, когда Фьюри также победил техническим нокаутом и стал чемпионом мира.

Отметим, это победа стала 31-й (22 — нокаутом) в активе ни разу непобежденного 33-летнего Тайсона Фьюри при одной ничьей. Для 35-летнего Деонтея Уайлдера это первое поражение при 42 победах (41 — нокаутом) и одной ничьей.