Красноярск, 10 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 119 900. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 399 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Красноярске (78 новых случаев), Ермаковском (+29) и Шушенском (+25) районах.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 29 070 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 833 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 2 492», — добавили в управлении.