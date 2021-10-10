Ватикан, , 08:28 — REGNUM О важности единства христиан напомнил Папа Римский Франциск в связи с 30-летием учреждения апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России. Послание главы католической церкви 10 октября было опубликовано службой печати Святого престола.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Понтифик напомнил о важности продолжать путь вместе с братьями и сёстрами в контексте восточной христианской традиции, шаг за шагом приближаясь к достижению полного единства и «не уставая просить о помощи Господа в более глубоком познании друг друга».

Также папа Римский отметил, что учреждение апостольской администратуры — это не просто формальность или законодательный акт. Как пояснил понтифик, это «момент для того, чтобы отдать дань памяти с благодарностью за благо Господа и всех братьев и сестер, которые поддерживали вас на вашем пути».

Напомним, апостольская администратура для католиков латинского обряда в России с центром в Москве была учреждена в 1991 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский призвал лидеров стран мира к «меньшему двуличию и большей открытости».

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