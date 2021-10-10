Прага, 10 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания Skoda Auto может полностью остановить заводы в Чехии до конца 2021 года из-за дефицита микросхем, заявил представитель Skoda Томас Котера. Об этом сообщает агентство Reuters.

MilanMottl Skoda

Представитель Skoda рассказал, что компания рассматривает несколько вариантов действий в условиях нехватки чипов. Одним из этих вариантов является значительное сокращение производства на заводах в Чехии до конца года. Также он не исключил возможности полной остановки завода.

В Skoda ожидают, что в 2021 году компания произведёт около 1,15 млн автомобилей — столько же, как и в 2020 году на фоне пандемии. Ранее в компании планировали выпустить в 2021 году не менее 1,3 млн автомобилей. Котера добавил, что в Skoda ожидают улучшения ситуации с дефицитом чипов для автопрома во второй половине 2022 года.

Дефицит электронных компонентов в автомобилестроительной промышленности возник в конце 2020 года. Проблема дефицита сохранилась в 2021 году, из-за чего компании были вынуждены сокращать объёмы производства.