Барнаул, 10 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Барнаул взбудоражен историей 17-летнего Марка: выяснилось, что он проживал в чудовищных условиях (в том числе среди гор мусора в неотапливаемом доме), не получал должного лечения и никогда не учился в школе. О ребёнке словно забыли на долгие годы. До тех пор, пока он сам буквально не выполз к людям. О масштабных проверках и обысках в городских органах системы профилактики в рамках возбуждённого уголовного дела о халатности тех, кто должен заниматься детьми из неблагополучных семей, сообщают «Вести-Алтай».

Цитата из видео «Вести-Алтай» Барнаул. Мальчик-инвалид, которого бросила мать, выполз к людям

В конце августа мать (об этом журналистам «Вестей» рассказали сразу два источника) сдала в ломбард инвалидную коляску сына и ушла, забрав 12-летнюю дочку. Оставшись один, в темноте и холоде, неходячий Марк в чём был выполз на улицу. Соседи подняли его и вызвали полицию.

«Она его не кормила. Я приду, принесу ему картошки, кабачков. «Марк, хочешь кушать?» Он: «Дааа». И ест, рот открывает, как будто неделю не ел человечек», — поясняет соседка Наталья.

Соцзащита о происходящем узнала постфактум. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района попытались отыскать непутёвую мать, но безуспешно. Только когда Марка поместили в реабилитационный центр «Солнышко», она явилась и подписала согласие.

В администрации Центрального района объяснили: на их территории семья появилась в июле 2021 года. Органы опеки к ней выезжали: фиксировали антисанитарные условия, с матерью проводили профилактические беседы. До этого семья жила в Железнодорожном районе Барнаула, ещё раньше была выявлена и поставлена на учёт как неблагополучная в районе Индустриальном.

Сентябрь Марк провёл в казённом учреждении. Недавно умерла его мать. Сейчас под временную опеку мальчика взяла родная бабушка. Говорит, хотела бы забрать и сестру Марка, которая по-прежнему в приюте.

«И мне очень хочется, чтобы мы жили вместе. Да, бедно живём. Но так живут полстраны. Если на одну пенсию жить, это тяжело. Да, нет у нас роскоши. У нас проблема с водопроводом, но мы исправим её. Подкопим денег, да и исправим. И самое главное, нет пандуса для съезда ребёнка. Ну, мы живём в доме старом, здесь нет лифта, и можно подумать, дети-инвалиды каждый день гуляют на улице! Мы зимой всё равно не вывезем ребёнка», — пояснила бабушка Марка Нэля Граф.

Чтобы ребёнка отдали бабушке под постоянную опеку, нужно выполнить ряд условий. Одно из главных — улучшить быт в квартире.

«Я нетрадиционно отвечу: не мешать нам. Не мешать. Если есть у людей возможность помочь — помогите. Если нет, то не мешайте нам, пожалуйста. Я до сих пор собираю все справки, мы до сих пор не получили ни одной копейки от государства на Марка. Я понимаю, что это действительно бюрократические препоны, это надо оформлять всё», — отметила Нэля Граф.

Тем временем в жизни мальчика с ДЦП теперь появились сотрудники регионального отделения Детского фонда. Кстати, интеллект Марка, как принято говорить, сохранный: парень вполне разумный. И умел бы в этом мире гораздо больше, если бы с ним занимались. Как нам удалось выяснить, ещё в 7 лет мальчик был прикреплён к 42-й барнаульской гимназии. Там, учитывая здоровье, порекомендовали надомное обучение. Но мать забрала документы. И почему в итоге до 17 лет ребёнок не видел ни учения, ни лечения, в этом сейчас разбираются уже правоохранительные органы.

«Органам прокуратуры от соседей стало известно о том, что в сложной жизненной ситуации находится ребёнок-инвалид. Будут выяснены все обстоятельства жизни ребёнка, получение им питания, оказания лечения, прохождения обучения, средств реабилитации.

То есть будет оценён весь комплекс мер, которые принимались для помощи данному ребёнку. И работа соответствующих органов, которые должны были это выполнять и делать», — отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Марка уже поместили в детскую больницу на обследование и, возможно, дальнейшее лечение. На днях там случилось ещё одно доброе дело: в свой 17-й день рождения парень впервые в жизни, благодаря девушкам из алтайского Детского фонда, получил подарки: торт со свечками, праздничные шары и такой долгожданный планшет, о котором он попросил.

Данное событие прокомментировал телеграм-канал «Алтайский сыр»:

»Уполномоченная по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева должна уйти в отставку. ОБЯЗАНА. Очередной вопиющий факт нарушения прав маленького человека вскрыли журналисты местного ТВ. И это уже не просто скандал с буллингом среди подростков. Или рукоприкладство в одном из детских домов.

И даже не очередной факт издевательства со стороны опекунши где-нибудь на алтайской периферии. В краевой столице обнаружен ребёнок-инвалид, который 16 лет не получал ни образования, ни лечения! Как волчонок, жил в антисанитарных условиях. И, похоже, только голод и страх заставили безногого пацаненка выползти к людям.

Судя по тому, что алтайский следком взял за жабры все барнаульские органы профилактики — с обысками и уголовным делом — свои обязанности по защите детей они не выполняли. Писать бумажки и перекладывать их с места на место — это не по бомжатникам неблагополучных семей бегать…».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Алтайском крае вынесен обвинительный приговор 62-летней жительнице Заринского района, которая на протяжении нескольких лет жестоко издевалась над приёмными детьми. Поводом стала статья «Крепостные на Алтае: как приёмная семья стала «адом» для шестерых детей».

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