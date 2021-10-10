Омск, 10 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Омске по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело против руководителей фирм «Омскавтодор» и «Стройсервис». Их подозревают в ограничении конкуренции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

По данным следствия, в 2019—2020 годы подозреваемые совершили незаконные действия в ходе заключения госконтракта с управлением дорожного хозяйства области по ремонту и содержанию дорог.

«В результате таких действий, по мнению следствия, был извлечен доход в особо крупном размере — более 1 миллиарда 680 миллионов рублей», — отметили в управлении.

К настоящему времени в офисах и квартирах подозреваемых проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.