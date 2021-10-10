Нашвилл, США, 10 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» переиграл команду «Каролина Харрикейнз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

Голами в составе «Предаторз» отличились швейцарский защитник Роман Йози (21-я минута, в большинстве), российский нападающий Яков Тренин (27-я), шведский форвард Филип Форсберг (28-я) и Таннер Жанно (53-я).

У «Каролины» шайбы забросили Джордан Мартинук (7-я), Итан Бир (54-я) и Стефан Ноэсен (60-я, при игре 6×5).

Отметим, новый регулярный сезон в НХЛ стартует 12 октября.