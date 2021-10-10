Бразилиа, 10 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе сотрудники минздрава, погибли в результате крушения самолёта ВВС Боливии. Об этом 10 октября сообщил президент страны Луис Арсе в своём Twitter.

Крушение

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в департаменте Пандо. Самолёт потерпел крушение через небольшое время после вылета из городка Риберальта. На борту самолёта находились два пилота и четыре сотрудника минздрава и подведомственного национального института лабораторий здравоохранения, которые занимались исследованиями, связанными с борьбой с такими заболеваниями, как лихорадки денге и чикунгунья.

Специалисты направлялись в населённый пункт Кобаха, откуда они должны были вылететь дальше, в другой населённый пункт.

Президент Бразилии Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками полиции пассажира в Нью-Йорке, из-за неадекватного поведения.