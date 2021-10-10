Кызыл, 10 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Туве при отправке на военную службу призывникам будут выдавать кодекс чести мужчин республики. Памятки с кодексом изготовят сотрудники министерства информатизации совместно с военкоматом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Всего в ходе осеннего призыва в республике будет призвано более 600 новобранцев для службы в армии.

«15 ноября в республике будет организован День призывника, во время которого пройдут торжественные проводы молодых людей с вручением им памяток с Кодексом Чести мужчин Тувы», — отметили в правительстве.