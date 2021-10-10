Горно-Алтайск, 10 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай сельским хозяйством занимаются около 1,6 тыс. человек или 1,9% занятых в экономике. Средняя зарплата работников в 2020 году составляла чуть более 16,4 тыс. рублей, что на 6,8% больше показателей 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Олег Кугаев Зимняя стоянка чабана

В валовом региональном продукте республики доля аграрного сектора составляет 10,2%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. При этом преобладающей отраслью в Горном Алтае остаётся животноводство.

«В 2020 году на его долю приходилось 80,7% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. Животноводство представлено мясным и молочным скотоводством, овцеводством, козоводством, коневодством, пантовым оленеводством, пчеловодством», — отметили в службе статистики.

Посевная площадь в 2020 году составила 105,2 тыс. га, большая часть которых (более 90%) занята кормовыми культурами.