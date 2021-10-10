Берлин, 10 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Первые электромобили сойдут с конвейера завода американской компании Tesla под Берлином в ноябре 2021 года, заявил глава компании Илон Маск. Об этом сообщает агентство Reuters.

Bill Dickinson Tesla

Запуск завода должно одобрить министерство окружающей среды Германии. Ведомство примет окончательное решение 14 октября.

Глава Tesla рассказал, что на первом этапе будет запущена только часть производственных линий. Он объяснил, что для вывода производства на полную мощность — до 10 тысяч автомобилей в день — потребуется больше времени, чем для строительства этого предприятия.

Вскоре возле завода по производству электромобилей будет запущено предприятие по выпуску аккумуляторов. Tesla планирует потратить на создание этого предприятия $5,8 млрд.

Завод под Берлином стал первым предприятиям по выпуску электромобилей Tesla в Европе. Первый завод Tesla за пределами США был построен в Китае — предприятие в Шанхае работает с 2019 года.