Посёлок городского типа Шахтёрск, Сахалинская область, 10 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Тела троих мужчин без всяких видимых признаков насилия были обнаружены в квартире жилого многоэтажного дома на Сахалине. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного Комитета по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тела погибших были обнаружены в одной из квартир дома на улице Интернациональной в посёлке Шахтёрск. При осмотре места происшествия никаких видимых следов насилия на телах обнаружено не было.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины смерти мужчин будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз. Начаты следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителе города Холмска на Сахалине, который обвиняется в убийстве своего гостя.